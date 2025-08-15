هربًا من حرّ الصيف.. مصرع طفل غرقًا في ترعة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في مجرى مائي بإحدى قرى مركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا، هربًا من حرارة الطقس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بغرق طفل في إحدى الترع، ومحاولة الأهالي انتشال جثمانه.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الطفل "أ.م" (14 عامًا) جرفته المياه أثناء استحمامه في الترعة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.