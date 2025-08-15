إعلان

هربًا من حرّ الصيف.. مصرع طفل غرقًا في ترعة بالمنيا

03:29 م الجمعة 15 أغسطس 2025

واقعة غرق- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه في مجرى مائي بإحدى قرى مركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا، هربًا من حرارة الطقس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بغرق طفل في إحدى الترع، ومحاولة الأهالي انتشال جثمانه.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الطفل "أ.م" (14 عامًا) جرفته المياه أثناء استحمامه في الترعة، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طفل محافظة المنيا مديرية أمن المنيا الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان