مصرع شاب في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية، اليوم الجمعة، على طريق قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية الميمون، أمام عزبة ميهوب الديب التابعة للمركز، ما أسفر عن مصرع قائدها.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الشاب "محمد. ص. س"، 18 عامًا، متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حرر محضر بالواقعة.