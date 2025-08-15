إعلان

مصرع شقيقين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالوادي الجديد

11:09 ص الجمعة 15 أغسطس 2025

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شقيقان مصرعهما، اليوم الجمعة، في حادث مروري بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول جثتين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على الطريق الواصل بين مدينة موط وقرية الدهوس بمركز الداخلة، ما أسفر عن وفاة أحمد محمد عبدالله، 22 عامًا، وشقيقته سمية، 15 عامًا، وكلاهما مقيم بقرية الدهوس.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

