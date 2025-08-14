الكشف على 1372 مواطنًا بقوافل "حياة كريمة" بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت مديرية الصحة بجنوب سيناء، خلال شهري يوليو وأغسطس، 8 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، استهدفت عددًا من الوديان والقرى بالمحافظة، بهدف توفير الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وقالت الدكتورة مروة السيد محمود، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، إن القوافل شملت وديان أبو جعدة وأبو صويرة برأس سدر، والمركز الطبي والكيلو 9 بأبو زنيمة، وودي مكتب وغراقد بأبو رديس، ووادي ميعر ووادي الطور وقرية الجبيل بطور سيناء، والمزينة بنويبع، وقرية العصلة بدهب، وودي الشرفا والرويسات بشرم الشيخ.

وأضافت أن القوافل قدّمت خدمات الكشف الطبي لـ1372 مواطنًا، توزعت بواقع 240 مريضًا بعيادة الباطنة، و217 بعيادة الأطفال، و323 بعيادة العظام، و330 بعيادة الجلدية والتناسلية، و220 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و42 بعيادة النسا وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء تحاليل معمل الدم لـ48 مواطنًا، وتحاليل الطفيليات لـ118 مواطنًا، فضلًا عن تقديم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" لـ433 مواطنًا، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ317 مواطنًا، وصرف العلاج مجانًا لجميع المترددين، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات.

وأكدت أن المبادرة ستواصل أنشطتها في مدن المحافظة، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المناطق النائية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، وإشراف مدير المديرية الدكتور هيثم الشنهاب.