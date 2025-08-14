إعلان

الكشف على 1372 مواطنًا بقوافل "حياة كريمة" بجنوب سيناء (صور)

07:33 م الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    القافلة
  • عرض 13 صورة
    القوافل
  • عرض 13 صورة
    القوافل الطبية التابعة لجياة كريمة
  • عرض 13 صورة
    الكشف
  • عرض 13 صورة
    توقيع الكشف
  • عرض 13 صورة
    توقيع الكشف الطبي
  • عرض 13 صورة
    عمل القوافل
  • عرض 13 صورة
    فريق عمل القوافل
  • عرض 13 صورة
    الفحص
  • عرض 13 صورة
    قوافل طبية داخل الوديان
  • عرض 13 صورة
    الفحص الطبي
  • عرض 13 صورة
    قوافل طبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت مديرية الصحة بجنوب سيناء، خلال شهري يوليو وأغسطس، 8 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، استهدفت عددًا من الوديان والقرى بالمحافظة، بهدف توفير الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وقالت الدكتورة مروة السيد محمود، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، إن القوافل شملت وديان أبو جعدة وأبو صويرة برأس سدر، والمركز الطبي والكيلو 9 بأبو زنيمة، وودي مكتب وغراقد بأبو رديس، ووادي ميعر ووادي الطور وقرية الجبيل بطور سيناء، والمزينة بنويبع، وقرية العصلة بدهب، وودي الشرفا والرويسات بشرم الشيخ.

وأضافت أن القوافل قدّمت خدمات الكشف الطبي لـ1372 مواطنًا، توزعت بواقع 240 مريضًا بعيادة الباطنة، و217 بعيادة الأطفال، و323 بعيادة العظام، و330 بعيادة الجلدية والتناسلية، و220 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و42 بعيادة النسا وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء تحاليل معمل الدم لـ48 مواطنًا، وتحاليل الطفيليات لـ118 مواطنًا، فضلًا عن تقديم خدمات مبادرة "100 يوم صحة" لـ433 مواطنًا، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ317 مواطنًا، وصرف العلاج مجانًا لجميع المترددين، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات.

وأكدت أن المبادرة ستواصل أنشطتها في مدن المحافظة، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المناطق النائية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، وإشراف مدير المديرية الدكتور هيثم الشنهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوافل حياة كريمة بجنوب سيناء مديرية الصحة بجنوب سيناء قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة محافظة جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الرابح والخاسر من انخفاض الدولار مقابل الجنيه؟
الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
سجناء الجسد: أطفال يصارعون للبقاء في حرب غزة