جراحة دقيقة لاستئصال ورم عظمي لمريض بمستشفى أبو قير في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى أبو قير العام بالإسكندرية في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم عظمي غضروفي حميد من الجزء الخلفي العلوي لعظمة القصبة اليمنى، وذلك لمريض يبلغ من العمر أربعين عامًا.

وكان استقبل مستشفى أبو قير العام مريضًا يبلغ من العمر 40 عامًا، يعاني من ورم عظمي غضروفي حميد في الجزء الخلفي العلوي من عظمة القصبة اليمنى، ملاصقا للشريان الخلفي للركبة (الشريان المأبضي)، مع وجود تغيرات سرطانية كانت واضحة بأشعة الرنين المغناطيسي.

وخضع المريض لتدخل جراحي معقد تضمن تسليك الشريان المأبضي من الورم واستئصاله بالكامل بهوامش آمنة.

وخلال العملية، تبين وجود جرح جزئي بالشريان الشظوي الفرعي، حيث تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وإصلاح الجرح باستخدام غرز دقيقة، مع إعادة التروية للطرف السفلي والتأكد من وجود نبض كامل في جميع الشرايين.

وخرج المريض من المستشفى في اليوم التالي للجراحة بحالة صحية مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية في عيادتي العظام والأوعية الدموية لضمان استكمال مراحل التعافي.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن هذا النجاح يأتي ليعكس كفاءة الفريق الطبي بالمستشفى، الذي تمكن من التعامل مع حالة دقيقة تتطلب مهارة عالية، خاصة لقرب الورم من الشرايين الحيوية، مما يؤكد جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أعلى المعايير الطبية.