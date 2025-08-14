جنوب سيناء – رضا السيد:

رسمت مياه الأمطار التي تساقطت من أعلى قمم الجبال بمدينة سانت كاترين، عقب تعرضها لتساقط أمطار متوسطة اليوم، لوحة فنية طبيعية بعد تدفق المياه وسط الصخور الجبلية، مندفعة بشدة نحو مجرى السيل.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، وشديد الحرارة رطب ليلًا، وغائم جزئي على كافة المدن مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل في ذروتها إلى 65، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفع المياه لتسيير الحركة المرورية على الطرق الدولية.

ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.

وتباينت درجات الحرارة اليوم بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 40 والصغرى 29، وفي مدينة رأس سدر العظمى 42 والصغرى 28، وفي مدينة طابا العظمى 39 والصغرى 28، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 37 والصغرى 18، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 45 والصغرى 35 درجة.