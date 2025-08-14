إعلان

"بسبب حمار".. مصرع طفل في المنوفية

03:02 ص الخميس 14 أغسطس 2025

الطفل المتوفي

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي طفل يبلغ من العمر عامين بقرية اسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه على خلفية رفسة حمار تلقاها في غفلة من أسرته.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوصول الطفل "رأفت. رأ" عمره عامين، جثة هامدة إلى مستشفى الباجور التخصصي.

وبمناقشة أسرة الطفل أكدوا تلقيه رفسة قاتلة من حمار بقرية إسطنها بدائرة مركز الباجور.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طفل في المنوفية مصرع طفل المنوفية النيابة العامة أمن المنوفية
