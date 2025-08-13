إعلان

بسبب خلاف على مسقى مائي.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بأسيوط

09:54 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، مشاجرة بين أبناء عمومة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، وذلك على خلفية خلافات حول مسقى مائي لري الأراضي الزراعية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية بني شقير، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين كل من: "ممدوح.ر" (40 عامًا) وأصيب بطلق ناري في البطن، و"فاطمة.ج" (27 عامًا) مصابة بطلق ناري في الصدر، و"محمود.ع" (26 عامًا) أصيب بطلق ناري في الكتف الأيسر. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف، وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط الواقعة، فيما أشارت التحريات إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات على مسقى مائي مشترك بين الطرفين.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

