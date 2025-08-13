الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تنطلق يومي الجمعة والسبت 15 و16 أغسطس الجاري فعاليات بطولة كأس مصر للتجديف بمحافظة الإسماعيلية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، بمشاركة أندية التجديف بالقاهرة والقناة والإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة وأجواء حماسية تترقبها الجماهير.

وتُقام منافسات البطولة على مياه قناة السويس وبحيرة التمساح، بمشاركة أندية المعادي وطلائع الجيش من القاهرة، والقناة الرياضي بالإسماعيلية، ونادي بورتوفيق من السويس، إلى جانب نادي اليخت المصري والبنك الأهلي من الإسكندرية.

وتضم البطولة منافسات لجميع المراحل العمرية من البراعم والناشئين مرورًا بالشباب وحتى فئة العمومي، بمشاركة اللاعبين واللاعبات في سباقات متنوعة على مختلف قوارب التجديف، مما يمنح البطولة طابعًا جماهيريًا واسعًا وأجواءً مليئة بالتحدي والإثارة.

وأكد الاتحاد المصري للتجديف أن جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية قد اكتملت لضمان خروج البطولة بالمستوى اللائق، مشيرًا إلى أن المنافسات ستشهد صراعًا قويًا بين الفرق المتنافسة على اللقب، خاصة في ظل مشاركة أندية عريقة ولاعبين ذوي خبرة إلى جانب وجوه صاعدة واعدة.

ووجه الاتحاد الدعوة لجماهير الرياضة وعشاق رياضة التجديف للحضور إلى موقع الفعاليات ومتابعة السباقات من قلب الحدث، للاستمتاع بالأجواء المميزة وروح المنافسة على مياه الإسماعيلية، في واحدة من أبرز البطولات المحلية في اللعبة.