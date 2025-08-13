سوهاج- عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج من انتشال جثة مندوب شركة أدوية لقي مصرعه غرقًا منذ ثلاثة أيام في ترعة نجع حمادي الغربية دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، عقب انقلاب سيارته الملاكي التي كان يقودها في الترعة المجاورة للطريق الزراعي الأوسطي أمام قرية بنجا.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة نجع حمادي دائرة مركز شرطة طهطا.

انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيادة المدعو محمد العربي، في العقد الثالث من العمر ويعمل مندوب شركة أدوية "خاصة" سيارة ملاكي على الطريق المشار إليه، انقلبت في الترعة المجاورة للطريق.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى طما المركزي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.