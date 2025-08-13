بالصور- أعمال حفر غامضة تتسبب في انهيار منزل وتصدع منازل أخرى بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سادت حالة من القلق بين أهالي مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، عقب انهيار منزل وتعرض منزلين آخرين لتصدعات خطيرة، يُرجح أنها ناجمة عن أعمال حفر مشبوهة داخل أحد العقارات.

وقال شهود عيان من أهالي قليوب، إن أعمال الحفر بدأت منذ أيام في ساعات متأخرة من الليل، بعيدًا عن أي إشراف رسمي، بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث شوهد القائمون عليها ينقلون كميات من الأتربة خارج الموقع بشكل سري.

وأضاف شهود العيان أنه مع استمرار الحفر، ظهرت تشققات وتصدعات واضحة في جدران المنازل المجاورة، مما دفع بعض الأسر إلى إخلاء مساكنهم خوفًا على حياتهم.

ووجَّه الأهالي نداءً عاجلًا إلى محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية للتدخل الفوري، بتكليف لجنة هندسية لمعاينة العقارات المتضررة، ولجنة من هيئة الآثار لفحص موقع الحفر والتحقق من طبيعته، ورفع تقرير عاجل للجهات المختصة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل جهود مستمرة تبذلها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتي ضبطت مؤخرًا عددًا من المتهمين أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منازلهم، حيث جرى التحفظ على أدوات الحفر والمضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة.

وتُعد القليوبية من المناطق ذات القيمة الأثرية الكبيرة، ما يجعلها عرضة لمحاولات التنقيب غير المشروع، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة لحماية التراث وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.