حظر الأكياس البلاستيكية وتشغيل حافلات كهربائية بشرم الشيخ يناير المقبل

جنوب سيناء – رضا السيد:

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات الخاصة بمشروع "جرين شرم الشيخ"، الذي يعد أحد المشروعات الرائدة في دعم التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى مدن السياحة العالمية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

واستعرض المهندس محمد عليوة، مستشار المشروع، خلال الاجتماع التطورات في محور الطاقة، موضحًا أنه جار الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 12 فندقًا بالمدينة، إضافة إلى طرح مشروعات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل غرف الفنادق، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 35%..

كما تناول مستشار المشروع، محور المخلفات من خلال استعراض المستجدات الخاصة بإدارة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة، وإعادة تفعيل مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، فضلًا عن مشروعات بيئية أخرى قيد التنفيذ تهدف إلى رفع كفاءة إدارة النفايات الصلبة وتقليل التلوث.

ومن جانبه، استعرض المهندس عمر صالح، من المكتب الفني للمشروع، الموقف التنفيذي لمحور النقل المستدام، مشيرًا إلى تشغيل 5 حافلات كهربائية جديدة بشرم الشيخ، وطرح حلول مبتكرة لمشروع الدراجات التشاركية الذكية، بما يدعم سهولة التنقل الصديق للبيئة داخل المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ اعتبارًا من أول يناير المقبل، دعمًا لجهود حماية البيئة، والحفاظ على الطابع السياحي المستدام للمدينة.

وأضاف المحافظ، أن مشروع “جرين شرم الشيخ” لم يكن محل تقدير محلي فقط، بل حظي أيضًا بإشادة دولية، وجرى اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل المدن في جائزة البيئة العالمية، نظرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات "الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وإدارة المخلفات".

وأشار إلى أن هذه الجهود مهدت لانضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية – المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة، وهو ما يعكس التزام مصر بريادة العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا المحافظ المواطنين ومالكي المنشآت السياحية للمشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية، مشددًا على أن توفير الطاقة والحفاظ على البيئة لا يسهم فقط في خفض النفقات وحماية الموارد، بل يعزز أيضًا من جاذبية شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومقصد رائد للسياحة المستدامة.