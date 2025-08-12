إعلان

"تربص به في المقابر".. إحالة أوراق قاتل قريبه بكفر الدوار للمفتي

06:22 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

محكمة جنايات دمنهور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:


أحالت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم "أحمد س.خ"، الهارب، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل كهربائي وإصابة سائق من أبناء عمومته أثناء تشييع جنازة قريب له داخل مقابر الكدوة بمدينة كفر الدوار، بسبب خلافات عائلية.


وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على شقيقه "تامر س. خ "، الشريك في ارتكاب الجريمة، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.


وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025، حينما اعتدى المتهمان على علي يوسف خليل، 45 عاما، كهربائي سيارات، وأحمد حلمي خليل، 24 عاما، سائق، أثناء مشاركتهما في جنازة، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني بإصابات بالغة.


تبين من التحريات الأولية سابقة وجود خلافات عائلية بين المجنى عليهما وأبناء عمومتهما كل من تامر سعيد علي حسن خليل، وأحمد سعيد علي حسن خليل، حيث تربص المتهمان بهما أثناء تواجدهما فى مقابر الكدوة لتشييع جنازة قريب لهما وأنهالا عليهما بالضرب.


ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الثاني تامر سعيد علي حسن خليل، فيما لاذ شقيقه أحمد بالفرار، واعترف المقبوض عليه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وأحيل المتهمان إلى النيابة التي أحالتهما للمحاكمة، حيث تداولت أوراق القضية وبجلسة اليوم الثلاثاء أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات دمنهور البحيرة جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتدبير النقد الأجنبي بغرض السفر إلى 10 آلاف دولار
لن نفرط.. رسائل حاسمة من السيسي بشأن سد النهضة ومياه النيل - "كل ما قاله الرئيس"