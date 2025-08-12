"تربص به في المقابر".. إحالة أوراق قاتل قريبه بكفر الدوار للمفتي

البحيرة - أحمد نصرة:



أحالت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم "أحمد س.خ"، الهارب، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل كهربائي وإصابة سائق من أبناء عمومته أثناء تشييع جنازة قريب له داخل مقابر الكدوة بمدينة كفر الدوار، بسبب خلافات عائلية.



وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على شقيقه "تامر س. خ "، الشريك في ارتكاب الجريمة، إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.



وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2025، حينما اعتدى المتهمان على علي يوسف خليل، 45 عاما، كهربائي سيارات، وأحمد حلمي خليل، 24 عاما، سائق، أثناء مشاركتهما في جنازة، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني بإصابات بالغة.



تبين من التحريات الأولية سابقة وجود خلافات عائلية بين المجنى عليهما وأبناء عمومتهما كل من تامر سعيد علي حسن خليل، وأحمد سعيد علي حسن خليل، حيث تربص المتهمان بهما أثناء تواجدهما فى مقابر الكدوة لتشييع جنازة قريب لهما وأنهالا عليهما بالضرب.



ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الثاني تامر سعيد علي حسن خليل، فيما لاذ شقيقه أحمد بالفرار، واعترف المقبوض عليه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وأحيل المتهمان إلى النيابة التي أحالتهما للمحاكمة، حيث تداولت أوراق القضية وبجلسة اليوم الثلاثاء أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.