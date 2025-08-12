إعلان

المشدد 15 سنة لأب وابنه بتهمة الشروع في قتل شخص بالقليوبية

05:10 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

محكمة جنايات شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 سنة لأب وابنه، لاتهماهما بالشروع في قتل شخص وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهمين "طاهر.م.ا" 22 سنة، و"محمد.ا.ح" 55 سنة، في القضية رقم 1251 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 304 لسنة 2025 كلي جنوب بنها لانهما في 2025/1/25 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه كريم كرم الزمقان توفيق بغير سبق إصرار أو ترصد، بالتعدي عليه محدثين إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي محرزين الأسلحة بيضاء مطواة - سكين قاصدين من ذلك قتله إلا انه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وأن المتهمين حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة – سكين".

محكمة جنايات شبرا الخيمة القليوبية مقتل شخص
