بالفيديو والصور- أعضاء عمومية الإسماعيلي يتوافدون للتصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة

01:26 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد مقر النادي الإسماعيلي، اليوم، توافدًا ملحوظًا لأعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في عملية التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، والتي تجري وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل وزارة الداخلية.

وتتم عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث يبدأ العضو بالدخول إلى اللجان المخصصة للإدلاء بصوته، وفقًا للوائح المنظمة لعمل الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.

وبحسب القوائم الرسمية، يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادي 5081 عضوًا، ومن المقرر أن تُختتم أعمال التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويأتي هذا التحرك من الأعضاء في ظل رغبتهم في إحداث تغيير إداري داخل النادي، بما يخدم مصلحة الفريق ويعزز استقراره خلال الفترة المقبلة.

أعضاء عمومية الإسماعيلي النادي الإسماعيلي سحب الثقة من مجلس الإدارة
