الفيوم تخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 221 درجة

الفيوم - حسين فتحي:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام الحكومية، التي لم تستكمل كثافاتها بالمرحلة الأولى من تنسيق العام الدراسي 2025/2026، إلى 221 درجة، بالإضافة إلى خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، وتعليم مزدوج" لاستكمال أعداد الطلاب بما يتوافق مع احتياجات تلك المدارس.

وجاء القرار بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والتي تضمنت قائمة المدارس المستفيدة من التخفيض في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، منها مدارس دمو الثانوية، والشهيد نصر الدين بسيلا، والشهيد محمد مصطفى الخولي باللاهون، والفيوم الجديدة الثانوية، ومدارس في إطسا، وسنورس، وأبشواي، ويوسف الصديق، وطامية.

كما شمل القرار تخفيض القبول بعدد من المدارس الفنية مثل الفيوم الزخرفية، والفيوم الميكانيكية، والعبور بنات بدسيا، والفنية الجديدة بنات، ومدارس صناعية وتجارية وزراعية وفندقية بمختلف الإدارات، إضافة إلى مدارس التعليم والتدريب المزدوج، لاستيعاب مزيد من الطلاب وتحقيق التوزيع الأمثل للكثافات الدراسية.