القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة مكبرة صباح اليوم لإزالة جميع الأكشاك والفروشات غير المرخصة الخاصة بالباعة الجائلين، بمحيط حريق شبرا الخيمة الذي نشب في محل مأكولات بميدان المؤسسة، وامتدت نيرانه إلى بعض المحلات المجاورة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط للمنطقة واستعادة المظهر الحضاري.

وأكد محافظ القليوبية خلال جولته أن الحملة تأتي كإجراء فوري وحاسم لتطهير محيط محطة المترو من الإشغالات والمخالفات التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، وكانت سببًا في إعاقة حركة المواطنين والمركبات، فضلًا عن خطورتها على الأمن والسلامة العامة، والتي ظهرت بوضوح خلال حادث الحريق الأخير

وشدد "عطية" على استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية في تلك المنطقة.

وتضمنت الحملة استخدام معدات ولوادر مجلس المدينة، لرفع الأكشاك والمخلفات الناتجة عن الحريق، وتوسعة الأرصفة وفتح الشوارع لتسهيل الحركة المرورية، وسط متابعة من قيادات المحافظة وحي غرب شبرا الخيمة.

كانت قد شهدت منطقة المؤسسة بشبرا الخيمة مساء أمس في محافظة القليوبية اندلاع حريق هائل بدأ بمحال عصير، وامتد إلى إحدى محلات الكشري وعدد من الباكيات والمحال بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الحريق فيما تجري الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق، مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف، وجار أعمال السيطرة على الحريق، وبعدها تتم أعمال التبريد لمنع نشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.