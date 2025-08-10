فيديو صادم لحادث "الميكروباص الطائر" على كورنيش الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تداول مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقطات تظهر لحظة اصطدام ميكروباص بالمارة وانقلابه بمنطقة الشاطبي بكورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع رجل وسيدة وإصابة 7 آخرين.

ويظهر مقطع فيديو مشهد مروع للضحايا في كل مكان على الطريق بعدما اصطدم بهم الميكروباص الذي وصفه المواطنون بـ "الميكروباص الطائر"، فيما تنقل الإسعاف المصابين إلى المستشفى الأميري.

كان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كورنيش الإسكندرية "الجيش" اتجاه محطة الرمل، أمام كازينو الشاطبي.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة ميكروباص بالمشاة بالطريق المشار إليه إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع كل من "علي عبد الحليم عبد الحميد"، 50 سنة، و"هيام صلاح مرسي السيد"، 47 سنة، عقب نقلهما للمستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، وجرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 7 آخرين هم كل من "نور على عبد الحميد"، 12 سنة، اشتباه بالساق اليسرى والحوض، و"همس ممتاز حسين"، 12 سنة، كسر مضاعف بالقدم والزرع اليسرى، و"باسم حمدان حسين" 19 سنة، اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وممتاز حسين عواد، 42 سنة، كسر مضاعف بالساق اليمنى، وشيماء صلاح مرسى السيد، 39 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى والذراع الأيمن، وملاك ممتاز حسين، 18 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتسنيم على عبد الحليم، 30 سنة، جرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالفقرات الظهرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.