المنيا - جمال محمد:

قرر الدكتور محمود عمر عبدالوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إحالة طبيبتين للتحقيق، لغيابهما عن نوبتجية العمل في المواعيد الرسمية.

يأتي ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها وكيل الوزارة الجديد، اليوم الجمعة، على عدد من المنشآت الصحية، وذلك في إطار حملة مكثفة لتشديد الرقابة على القطاع الصحي.

بدأ وكيل الوزارة جولته بزيارة وحدة طمبو الصحية، وتبيَّن غياب إحدى الطبيبات، وعلى الفور قرر إحالتها للتحقيق، وتوفير بديل لها لضمان استمرارية الخدمة، كما تفقد قسم الاستقبال، وغرفة التطعيمات، وسكن الأطباء، موجهًا بتلافي أي سلبيات تم رصدها خلال 24 ساعة.

استكمل عبدالوهاب جولته بزيارة مستشفى مطاى المركزي، وتفقد أقسام الاستقبال، والصيدلية، والعناية المركزة، والأقسام الداخلية، بالإضافة إلى بنك الدم وقسم الأشعة، والتقى بالعديد من المواطنين وتحاور معهم عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية وأوجه القصور، وشدد على ضرورة معالجة جميع الملاحظات بشكل فوري لضمان تقديم خدمة طبية عالية الجودة للمرضى.

كما توجه إلى مستشفى رمد سمالوط، ورصد غياب طبيبة أخرى، وبشكل حاسم، قرر إحالتها للتحقيق واستدعاء مدير المستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير طبيب بديل فورًا.