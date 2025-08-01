جامعة الأقصر تعلن موعد التقديم للسكن بالمدن الجامعية - صور

الأقصر - محمد محروس:

عقدت لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات التنفيذية وقبول الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس الجامعة، بمقر مكتب رئيس الجامعة.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور شريف محمد السيد، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد يوسف محمد، مدير عام المدن الجامعية والتغذية، إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية.

واستهلت رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة بمناسبة قرب بدء العام الجامعي الجديد 2025 / 2026، مؤكدة حرص الجامعة على توفير بيئة سكنية آمنة ومناسبة للطلاب.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، تقرير الاستعدادات الخاصة بمباني المدن الجامعية، حيث أشار مدير عام المدن الجامعية إلى أن المدن الجامعية تضم 6 مباني، منها 4 مبان مخصصة للطالبات، ومبنيان مخصصان للطلاب، وتم التأكيد على تكليف إدارة الصيانة المركزية بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأسرة والكراسي تحت إشراف مباشر من إدارة المدن الجامعية.

وناقش الاجتماع اعتماد النظام الإلكتروني لإدارة المدن الجامعية، والمصمم من قبل كلية الحاسبات والمعلومات، ليكون النظام الرسمي الموحد للتقديم، والقبول، والرفض، والتسكين، والإخلاء، والغياب، والتصاريح، والجزاءات، والتغذية، وغيرها من الخدمات، من خلال رابط مخصص سيتم نشره على الموقع الرسمي للجامعة.

وقررت اللجنة تحديد موعد التقديم للسكن بالمدن الجامعية، حيث تقرر فتح باب التقديم للطلاب الجدد والقدامى اعتبارًا من يوم السبت 9 أغسطس 2025، وحتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025، مع إمكانية فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق إذا اقتضت الحاجة.

ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر بتيسير إجراءات التقديم الإلكتروني، إذ تقرر تكليف إدارة شؤون الإقامة بمساعدة الطلاب في تقديم طلبات السكن، كما تم تكليف مدير الدعم الفني بحل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال عملية التقديم.

كما وجهت بتنظيم حملة إعلانية داخل الكليات، حيث تم تكليف إدارات رعاية الشباب بالكليات بعمل اللافتات الإرشادية اللازمة، إلى جانب تكليف مدير عام مركز المعلومات بنشر تفاصيل التقديم على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود جامعة الأقصر المستمرة لضمان توفير بيئة جامعية متكاملة، تضمن راحة وسلامة الطلاب والطالبات خلال فترة إقامتهم بالمدن الجامعية.