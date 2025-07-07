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ننشر التحويلات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال الصيانة

01:41 م الإثنين 07 يوليو 2025

التحويلات المرورية

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مصراوي- قسم المحافظات:

في إطار التوجيهات الرئاسية بشأن غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، تقرر غلق الجزء القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة حتى استكمال تنفيذ تلك الأعمال حفاظاً على أرواح المواطنين .

وتم اعتماد عدد من المسارات البديلة لتحويل حركة المركبات خلال فترة الإغلاق، وذلك على النحو التالي:

القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي: يسلك مطالع الطريق الإقليمي باتجاه طريق الواحات، ثم يستمر حتى تقاطعه مع طريق الضبعة، ومنه إلى الطريق الأوسطي في اتجاه القطامية وحتى طريق السويس. كما يمكن استكمال السير على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، ثم سلوك مطلع طريق الضبعة من محور روض الفرج وصولًا إلى الطريق الأوسطي ومنه إلى طريق السويس.

القادم من الإسكندرية ويرغب في التوجه إلى وسط الدلتا: يسلك الطريق الدولي الساحلي، ومنه إلى المحافظات الدلتاوية المختلفة.

وفيما يلي التحويلات المرورية للمناطق الأخرى:

القادم من أشمون، الباجور، ومنوف: يسلك طريق القناطر الخيرية القديم.

القادم من طريق الإسكندرية الزراعي: يسلك الطريق الإقليمي باتجاه الطريق الصحراوي، ثم إلى محور الضبعة ومنه إلى الطريق الأوسطي.

القادم من بلبيس: يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور.

القادم من طريق الإسماعيلية الصحراوي: يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطي.

القادم من طريق الإسماعيلية الزراعي: يسلك الطريق الأوسطي مباشرة.

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التحويلات المرورية الطريق الدائري أعمال الصيانة
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