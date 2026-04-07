أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم ميني باص على الطريق الدائري بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج الفوري، مع تقديم الإسعافات الأولية والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفى.

إجراءات المرور ورفع آثار الحادث

دفعت قوات المرور بأوناش لرفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع تكثيف التواجد المروري بمحيط موقع الحادث لمتابعة سير الحركة وتجنب أي اختناقات.

تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، مع متابعة حالة المصابين الصحية بشكل دوري.