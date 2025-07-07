الصور الأولى لحادث خروج عربات قطار بالمنوفية عن القضبان

المنوفية - أحمد الباهي:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى من موقع حادث خروج إحدى عربات قطار رقم 906، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، عن القضبان صباح اليوم الإثنين، بالقرب من منطقة عرب الرمل التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

تسبب خروج ذلك في تعطل مؤقت لحركة القطارات بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على خط "القاهرة – الإسكندرية"، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، حيث جرى العمل على رفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، كما تواجد عدد من الفنيين والمهندسين لمعاينة الموقع وتحديد أسباب الخروج عن القضبان.

وأعلنت الهيئة استئناف حركة القطارات بشكل طبيعي عقب الانتهاء من أعمال الرفع والتأمين.