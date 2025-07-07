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اللعبة الأخيرة لجنة ورحيل.. بحر يوسف يبتلع طفلتين في بني سويف

11:14 ص الإثنين 07 يوليه 2025

عرق - أرشفية

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بني سويف – حمدي سليمان:

لقيت طفلتان مصرعهما غرقًا في مياه بحر يوسف بنطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، أثناء لهوهما قرب الترعة، وجرى نقل جثتيهما إلى المستشفى.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول جثتي الطفلتين "جنة. م. ع" 5 أعوام، و"رحيل. م. ج" 4 أعوام، وهما في حالة وفاة تامة، إثر تعرضهما للغرق في مياه بحر يوسف بمنطقة عزبة خليل بدائرة المركز.

وبتوقيع الكشف الطبي عليهما من قِبل مفتش الصحة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأُرجعت الوفاة إلى "أسفكسيا الغرق". وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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بحر يوسف بني سويف مركز سمسطا مديرية أمن بني سويف
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