

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

يتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات كسر خط مياه شرب ٤٠٠ مليمتر بمنطقة مجمع محاكم الإسماعيلية دائرة حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

تم التنسيق الفوري بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ و السلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية، وتم إغلاق المحبس الرئيسي بالمنطقة3

قامت الآ جهزة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المتضررة للحفاظ على أرواح و ممتلكات المواطنين.

و أكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، على قيام كافة الأجهزة التنفيذية بدورها بشكل فوري ، حيث تم الدفع بعدد ٩ سيارات شفط مياهـ وسيارات تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية – سيارة تابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية - ٢ سيارة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة – ٣ سيارات تابعة للحماية المدنية)، لشفط كافة تراكمات المياه بالمنطقة المتضررة، على أن تستمر الأعمال حتى عودة الأمور لطبيعتها.