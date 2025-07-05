إصابة مدير عام ري أسيوط وسائقه في حادث تصادم على محور منفلوط

أسيوط – محمود عجمي:

تعرّض المهندس أبو العيون عرفات، مدير عام الإدارة العامة لري محافظة أسيوط، وسائقه شحاتة عبد الجابر، لحادث تصادم مروري مساء اليوم السبت، أثناء عودتهما من جولة ميدانية شملت مركزي ساحل سليم والبداري، وذلك على طريق محور منفلوط.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة شخصين، وبالفحص، تبين أن المصابين هما المهندس أبوالعيون عرفات وسائقه، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.

ويأتي الحادث عقب جولة تفقدية أجراها مدير عام الري لمتابعة سير العمل في مشروعات الري والصيانة الدورية للترع والمصارف ضمن خطة الوزارة لتحسين كفاءة توزيع المياه في نطاق المحافظة.