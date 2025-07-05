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بينهم سيدة.. 12 مرشحًا يتقدمون لانتخابات الشيوخ بمحكمة جنوب الزقازيق

06:46 م السبت 05 يوليو 2025

12 مرشحًا يتقدمون لانتخابات الشيوخ بمحكمة جنوب الز

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الشرقية- ياسمين عزت :

استقبلت اللجنة المختصة لتلقّي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، اليوم السبت، 12 طلبًا للترشح على المقاعد الفردية، 11 رجل وسيدة، وذلك في أول أيام فتح باب الترشح.

وانطلقت أعمال تلقّي الطلبات صباح اليوم، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025، بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقّي أوراق المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، سواء من الأحزاب أو المستقلين.

وتتولى اللجنة، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي رئيس الاستئناف، استقبال الطلبات عن الدائرة الثالثة شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، والتي تضم 7 محافظات وتشمل الشرقية، والإسماعيلية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، بإجمالي 13 مقعدًا.

تحصل محافظة الشرقية بالنصيب الأكبر من المقاعد داخل الدائرة، بواقع 6 مقاعد للقائمة و7 مقاعد بالنظام الفردي، بينما تحصل الإسماعيلية على مقعدين، وتحصل كل من دمياط، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء على مقعد واحد لكل منها.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى الأربعاء 10 يوليو الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حيث يُغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، على أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 14 حتى 16 يوليو، فيما يُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو، ويُغلق باب التنازلات يوم 20 يوليو الجاري.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية لحظة بلحظة، من خلال لجان المتابعة بالمحافظات، والتي تتواصل بشكل مباشر مع رؤساء المحاكم الابتدائية المشرفين على عملية تلقي الطلبات، لضمان تيسير الإجراءات والالتزام بالمواعيد المقررة.

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