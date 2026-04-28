إعلان

انخفاض زيت عباد الشمس والفول واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق(موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

11:46 ص 28/04/2026

زيت عباد الشمس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والفول السائب، والمسلي الصناعي، ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-4-2026، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، والجبن الأبيض والرومي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.3 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.68 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.74 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.06 جنيه، بتراجع 1.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.93 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.06 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 69.46 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.46 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 119.09 جنيه، بزيادة 1.24 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 427.04 جنيه، بتراجع 12.06 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.9 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.55 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.08 جنيه، بتراجع 2.3 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 148.56 جنيه، بزيادة 5.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 284.18 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.22 جنيه، بتراجع 65 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.78 جنيه، بتراجع 3.73 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرزأسعار الدقيق أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار اللحوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

