البورصة تتلقى طلب قيد "فاباس للأخشاب" برأسمال 257.5 مليون جنيه

كتب : ميريت نادي

01:53 م 28/04/2026 تعديل في 02:10 م

البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، تلقيها طلب قيد أسهم شركة "التجارية للأخشاب فاباس" بجدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسية، وذلك في إطار خططها للتوسع وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضحت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستيفاؤها، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد.

تفاصيل رأس المال وهيكل الأسهم

وأضافت البورصة، أن إجمالي رأس المال المصدر المطلوب قيده يبلغ 257.5 مليون جنيه، موزعًا على 51.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة خمسة أيام عمل اعتبارًا من تاريخه، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولإجراءاتها التنفيذية وتعديلاتها.

شركة "التجارية للأخشاب فاباس"

هي شركة مساهمة مصرية رائدة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، متخصصة في استيراد وتصدير وتجارة الأخشاب ومنتجاتها، وتصنيع الأثاث، والتوكيلات التجارية، وتعد كيانًا موحدًا لتنمية صادرات الأخشاب والترويج لها إلكترونيًا، فضلًا عن المشاركة في المعارض.

