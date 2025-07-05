بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب 15 شخصًا، اليوم السبت، بكسور وكدمات متنوعة؛ إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين إصابة كل من: أسامة خلف 37 عامًا، وأبنائه "محمد" 9 شهور، عمر، 7 أعوام، ومجدي، 13 عامًا، إيمان محمد 40 عامًا، كارما ياسين 5 أعوام، سليم ياسين 4 أعوام، نسمه محمود 30 عامًا، دينا جمال 29 عامًا، إياد محمود 8 أعوام، تمارا محمود 3 أعوام، هاجر محمد 9 أعوام، أحلام خلف 48 عامًا، جنى أسامة 5 أعوامًا، فارس أسامة 11 عامًا،

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.