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"مصراوي" يرصد بدء تلقي طلبات مرشحي "الشيوخ" في قنا (فيديو وصور)

11:12 ص السبت 05 يوليه 2025
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    تلقي طلبات مرشحي ''الشيوخ'' في قنا
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    تلقي طلبات مرشحي ''الشيوخ'' في قنا
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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرت عدسة موقع "مصراوي"، بثًا مباشرًا لبدء تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، داخل مقر محكمة قنا الابتدائية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورصدت موقع "مصراوي" تقدم 5 مرشحين بأوراقهم للجنة القضائية المشرفة، خلال الساعة الأولى لبدء تلقي أوراق الترشح، بعد خضوعهم للكشف الطبي.

وتقدم اللجنة القضائية تسهيلات لجميع المرشحين فور وصولهم لمقر محكمة قنا الابتدائية، وذلك لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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قنا مجلس الشيوخ الجنة القضائية المشرفة
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