كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى موظف بالمعاش مصرعه، إثر تعدى عاطل عليه بالضرب من خلال توجيه لكمة في صدره أدت إلى سقوطه في الأرض مغشيًا عليه ووفاته في الحال.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام بوصول "شوكت.م.ع"، 76 عامًا، موظف بالمعاش، ويقيم بشارع داير الناحية دائرة القسم جثة هامدة إدعاء تعدي من آخرين.

انتقل المقدم رامي شرف الدين مفتش المباحث، رفقة الرائد محمد إسماعيل رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد الدريني، ومروان عوض، إلى مستشفى كفر الشيخ العام للوقوف على حالة البلاغ.

وبسؤال ذوي المجني عليه اتهموا "رضا.ح.م.ح"، 38 عامًا، عاطل، ويقيم بذات العنوان، بتعديه على المجني عليه بالضرب من خلال توجيه لكمة في صدره أسفرت عن سقوطه في الأرض مغشيًا عليه ووفاته في الحال بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم على ألفاظه النابية تجاه الجيران.

كشفت تحريات رجال المباحث تحت إشراف اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، أن المتهم دائم إطلاق الألفاظ النابية تجاه أبناء منطقته وجيرانه.



ألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وشهود العيان أقر بصحتها، موضحًا أنه لم يقصد قتل المجني عليه.

جرى التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر المحضر رقم 3305 لسنة 2025 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح.