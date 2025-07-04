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مصرع سيدة دهسها قطار فى أسوان

07:18 م الجمعة 04 يوليه 2025

أرشيفية

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أسوان – إيهاب عمران:
لقيت سيدة مصرعها اليوم الجمعة، دهسها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمركز كوم أمبو بأسوان.
تلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بورود بلاغ يشير إلى مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان قرية الكفور بعد أن دهسها القطار المتجه إلى أسوان.
وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة التى لقيت مصرعها تدعى شيماء شاذلي أبوالفضل 36سنة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصرع سيدة دهس شخص حادث قطار أسوان
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