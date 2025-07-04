أعلى نسبة إشغال.. ماذا يحدث على شاطئ المندرة العام بالإسكندرية؟ (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، أن نسبة الإشغالات بشاطئ المندرة العام وصلت إلى 100%، ما يجعله غير قادرًا على استقبال مصطافين آخرين.

وأشارت المصايف بالإسكندرية إلى أن نسب الإشغال بشواطئ بحري والبوريفاج 95% ووانلى وعروس البحر 90% وطاحونة المندرة 85%، بسبب الإقبال الكبير من المصطافين من مختلف المحافظات.

وناشدت إدارة السياحة والمصايف، الزوار ورواد شواطئ عروس البحر المتوسط، بتجنب التوجه للشواطئ التي اكتملت بها نسب الإشغالات، تجنبًا للزحام على البوابات.

ولفتت إدارة السياحة والمصايف إلى الشواطئ التي مازالت نسب الإشغال بها تسمح باستقبال الزوار هي"ستانلى، طاحونة المندرة، وانلي، جليم، السلسلة، بحري، الأنفوشى".

وتواصل آلاف الأسر والعائلات التوافد على شواطئ عروس البحر المتوسط؛ للاستمتاع بإجازة "الويك آند"، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة لتسجل العظمى 33 درجة مئوية.

أوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر متوسطة في شرق ما استدعى رفع الرايات الخضراء، ومضطربة في غرب والعجمي، وجرى رفع الرايات الصفراء.

وتُعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.