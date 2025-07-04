المنيا - جمال محمد:

أصدرت 4 أندية بمحافظة المنيا، في الساعة الأولى من اليوم الجمعة، بياناً تهدد فيه بالانسحاب من دوري القسم الثاني لكرة القدم خلال الموسم الجديد 2025 / 2026 ، اعتراضا على ضم عدد من أندية محافظة الجيزة لمجموعة الصعيد، مما يمثل اخلالاً بعدالة المنافسة.

وجاء البيان كالتالي:

تحت شعار: "الرياضة أمن قومي"، كما أشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد عليه معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نرفع هذا البيان من أندية محافظة المنيا إلى الجهات المعنية، دعمًا للمسار العادل والمشروع للرياضة في صعيد مصر.

تُعرب أندية: المنيا، ملوي، بني مزار، وناصر الفكرية خلال اجتماعها الذي عقد بنادي المنيا الرياضي مساء يوم الخميس 3 – 7 – 2025 عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من إدراج أندية من خارج الصعيد ضمن مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني – المجموعة الأولى، ما يمثل إخلالاً بعدالة المنافسة ويؤثر سلبًا على فرص أندية الصعيد في الصعود، وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وأهداف التنمية الرياضية في محافظات الجنوب.

ونُعلن – بصوت واحد – استغاثتنا إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة، وكل الجهات المعنية، لوضع حد لهذا الوضع غير المنصف، وضرورة مراجعة القرار الخاص بضم أندية من محافظات مثل الجيزة إلى مجموعة الصعيد.

كما نطالب بتأجيل قرعة الدوري الممتاز "ب" للموسم الجديد والمقررة يوم السبت 5 – 7 - 2025 ، لحين البت في هذا الأمر وضمان توزيع عادل يُراعي البُعد الجغرافي والخصوصية الإقليمية لكل مجموعة".

كما تستنكر الأندية عدم دعوتها للموافقة على لائحة لجنة المسابقات الأخيرة والتي تنص على هبوط 4 فرق .

ونطالب أيضًا بالإعلان بشكل واضح عن هوية مجموعة الصعيد وكيفية ضم أندية جديدة في كل موسم لتلك المجموعة كل موسم.

ونؤكد أن هذا البيان يأتي في إطار الحرص على مستقبل كرة القدم في الصعيد، ودعمًا للأندية الجماهيرية، وسعيًا لتحقيق العدالة في كافة المسابقات الرياضية.

ونعلن مجددًا استغاثتنا إلى كل الجهات المعنية لوضع حد لهذا القرار الخاص بضم أندية من محافظة الجيزة إلى مجموعة الصعيد، ونؤكد أن هذا البيان يأتي في إطار الحرص على مستقبل كرة القدم في الصعيد ودعماً للأندية الجماهيرية وسعيا لتحقيق العدالة في كافة المسابقات الرياضية.

والسؤال هنا: من المسئول والمستفيد عن حرمان أبناء الصعيد من الفرص العادلة للتمثيل في دوري المحترفين والدوري الممتاز ؟

وبناء عليه.. قررت الأندية المجتمعة أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبها ستقوم بتجميد النشاط الرياضي لكرة القدم وعدم المشاركة في موسم 2025 – 2026".