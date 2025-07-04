اعتماد الحيز العمراني لـ27 عزبة في 10 مراكز بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحيز العمراني لـ27 عزبة موزعة على 10 مراكز بالمحافظة، تشمل: أبنوب، منفلوط، أسيوط، البداري، الفتح، القوصية، ديروط، ساحل سليم، صدفا، والغنايم، بالإضافة إلى قريتي المحمودية وبانوب ظهر الجمل بمركز ديروط.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المخطط، وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في مختلف المناطق.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة تعاون مثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويعكس حرص الدولة على مواءمة المخططات العمرانية مع متطلبات النمو السكاني والتوسع المستقبلي. وأضاف أن تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية يُعد خطوة محورية نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، تسهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة.

وأوضح أبو النصر أن اعتماد هذه الأحوزة يسهم في تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، إلى جانب تخصيص أراضٍ للخدمات العامة، بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط تُعد من أوائل المحافظات التي أنجزت تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدنها وقراها، ويجري حاليًا استكمال تحديث الأحوزة العمرانية للعزب، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات، والحد من البناء العشوائي، وتنظيم النمو الحضري في المناطق الريفية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستبدأ فورًا في تفعيل الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد باقي العزب، بما يحقق العدالة في توزيع التنمية بين مختلف مناطق المحافظة.