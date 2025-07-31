فريق طبي بمستشفى منفلوط المركزي يستخرج سيخًا حديديًا اخترق ذراع شاب

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي من قسم العظام بمستشفى منفلوط المركزي بمحافظة أسيوط في إجراء تدخل جراحي دقيق لاستخراج سيخ حديدي اخترق ذراع شاب إثر سقوطه في بئر، وذلك في عملية طارئة تمت بنجاح داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وجاء هذا الإنجاز تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية للطب العلاجي، وبمتابعة من الدكتور أسامة عبد المعطي، مدير المستشفى، والدكتور محمود إمام، نائب المدير.

وصرّح مصدر طبي بالمستشفى، لـ"مصراوي" أن المصاب وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من إصابة نافذة في الذراع الأيمن نتيجة دخول سيخ حديدي، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتولى فريق من أطباء العظام بقيادة الدكتور أحمد سليمان والدكتور جون جورج، وتحت إشراف الدكتور أيمن عبد الباقي، رئيس قسم العظام، التعامل مع الحالة بشكل عاجل، حيث تم استخراج السيخ بنجاح دون مضاعفات.

وأكد المصدر أن حالة الشاب مستقرة حاليًا، ويخضع للرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.