محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال التطوير وإعادة التخطيط بشارع ترعة عبد الله في منطقة المعلمين بحي غرب، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية، نظرًا لأهمية الشارع كمحور حيوي يمتد لمسافة تقارب 1000 متر وبعرض يصل إلى 50 مترًا.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب، إلى جانب ممدوح جبر، رئيس حي غرب، والمهندس شعبان عبد المنعم، مدير المشروعات بمديرية الطرق، ومسؤولي الشركة المنفذة وممثلي المجتمع المحلي.

بدأت الجولة بمعاينة كابل الكهرباء متوسط الجهد المغذي للمنطقة، ثم تابع المحافظ الأعمال الجارية حتى مصرف الزنار، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المشروع، الذي يتضمن إنشاء طريق مزدوج مرصوف بالأسفلت، وتطوير الأرصفة والجزر الوسطى باستخدام الإنترلوك والبلدورات، مع تخصيص جزيرة وسطية بعرض 6 أمتار لخدمة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 18 مليون جنيه. كما أعلن عن مقترح لإنشاء محور مروري جديد بطول 2.6 كيلومتر يوازي الطريق الدائري، يبدأ من موقف المعلمين ويمتد حتى طريق أسيوط – درنكة، بهدف تخفيف الضغط المروري عن منطقتي الأربعين والمعلمين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف، موجّهًا بتنفيذ طبقة إنترلوك بعرض مترين على جانبي الطريق، مع إنشاء "فاروغات" على مسافات مدروسة لتفادي قطع الأسفلت مستقبلًا. كما كلف مركز معلومات شبكات المرافق بإعداد خريطة دقيقة للبنية التحتية لضمان تنفيذ الأعمال بسلاسة.

وفي ختام جولته، أصدر المحافظ تعليمات بإزالة الإشغالات والتأكد من سلامة تراخيص المباني تحت الإنشاء، إلى جانب رفع مستوى النظافة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وسرعة تطهير مصرف الزنار ورفع نواتج التطهير لضمان كفاءة التصريف.