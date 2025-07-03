ركلوها بكورنيش الإسكندرية.. اعترافات المتهمين أمام النيابة؟ (فيديو)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

باشرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية التحقيق مع 3 شباب ظهروا في مقطع مصوّر وهم يعتدون على فتاة بالركل أثناء سيرها بطريق الكورنيش في منطقة الشاطبي، وذلك بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النيابة أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأن الواقعة تعود إلى عيد الأضحى الماضي، مؤكدين أنهم اعتدوا على الفتاة بعد تلاسن وقع بينهم أثناء التنزه ليلًا، حيث قام أحدهم بركلها، بينما تولى الثاني تصوير الواقعة، والثالث شجّع الفعل.

وأضاف المتهمون أن نشر الفيديو كان بهدف "المزاح" وتحقيق تفاعل ومشاهدات مرتفعة على الإنترنت. ووجهت لهم النيابة تهمًا تشمل الضرب، التنمر، التحرش بأنثى في الطريق العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت حجزهم لحين ورود التحريات واستدعاء المجني عليها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تحديد وضبط المتهمين بعد تداول المقطع المصور على منصات التواصل، مؤكدة أن الواقعة حدثت بدائرة قسم باب شرقي، وأن المتهمين من سكان محافظة الإسكندرية.