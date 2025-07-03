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وفاة مأساوية لصياد شاب في البحر المتوسط بكفر الشيخ

07:07 م الخميس 03 يوليه 2025

الصياد الشاب مسعد علي الفار

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر صيادون بمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، على جثمان صياد شاب لقي مصرعه غرقًا خلال مزاولة عمله في مياه البحر المتوسط.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الصياد الشاب مسعد علي الفار كان يعمل على متن قارب صيد في عرض البحر، عندما اختلّ توازنه وسقط في المياه، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تحت تصرّف النيابة العامة، وذلك عقب وصوله إلى ميناء الصيد في البرلس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرار التصريح بالدفن.

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وفاة مأساوية لصياد شاب وفاة صياد شاب في البحر المتوسط العثور على جثمان صياد شاب مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ
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