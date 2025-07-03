حريق يلتهم مصنع مراتب في الدقهلية.. و5 سيارات إطفاء للسيطرة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

اندلع حريق هائل داخل مصنع لإنتاج المراتب بقرية الحميدية التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن التهام محتويات المصنع بالكامل، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى اللواء د. حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر من عدد من الأهالي باندلاع النيران داخل مصنع لإنتاج المراتب بقرية الحميدية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية مدعومة بخمس سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف. وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل المصنع والتهمها أجزاءه كافة.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما لم تُحدّد أسباب الحريق حتى الآن، ولم تُسجَّل أي إصابات أو وفيات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، ومراجعة التراخيص الخاصة بالمصنع.