6 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور وجهت مديرية الأمن بدفع سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: سرورة.م.إ (70 عامًا) - صديق.م.ص (42 عامًا) - سندارين.ص (5 أعوام) - نورين.ص (7 أعوام) - ميرال.ب (11 عامًا) - إيثال.إ (38 عامًا).

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول أسباب الحادث وملابساته.