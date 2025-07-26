إعلان

في نقلة خدمية كبرى.. الوادي الجديد تتسلّم 14 محطة لتنقية مياه الشرب

01:39 م السبت 26 يوليه 2025

محطة مياه شرب بقرية الخير والنماء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخير والنماء بمركز بلاط، استعدادًا للتشغيل ودخولها الخدمة.

يأتي ذلك ضمن 14 محطة من المقرر تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.

وأشار "الزملوط" إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات، موضحًا أنه جارٍ حاليًا تسليم محطة قرية بولاق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تسليم باقي المحطات تباعًا، بالتنسيق بين الهيئة والشركة.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد محطة لتنقية مياه الشرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025