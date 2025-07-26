في نقلة خدمية كبرى.. الوادي الجديد تتسلّم 14 محطة لتنقية مياه الشرب

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكّد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لمحطة تنقية مياه الشرب بقرية الخير والنماء بمركز بلاط، استعدادًا للتشغيل ودخولها الخدمة.



يأتي ذلك ضمن 14 محطة من المقرر تسليمها من الهيئة القومية لمياه الشرب إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بعد إجراء اختبارات التشغيل التجريبي.

وأشار "الزملوط" إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من تسليم جميع المحطات، موضحًا أنه جارٍ حاليًا تسليم محطة قرية بولاق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تسليم باقي المحطات تباعًا، بالتنسيق بين الهيئة والشركة.







