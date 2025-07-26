الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تشهد محافظة الإسماعيلية استعدادات مكثفة لانطلاق النسخة الجديدة من مهرجان المانجو 2025، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة، احتفالًا بالمحصول الأشهر الذي تتميز به الإسماعيلية ويُعرف باسم “الذهب الأخضر”.

المهرجان، الذي تنظمه المحافظة تحت شعار “المهرجانات في الإسماعيلية بطعم المانجو”، يهدف إلى تسليط الضوء على جودة وتميز المانجو الإسماعيلاوي، ودعم المزارعين المحليين، وتعزيز مكانة الإسماعيلية كوجهة زراعية وسياحية على حد سواء.

ومن المقرر أن يشهد الحدث حضورًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب مشاركة رسمية من قيادات المحافظة وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الزراعي.

وتنطلق الفعاليات صباحًا من حديقة نمرة 6، حيث يقام “سوق المانجو العام”، بمشاركة العشرات من المزارعين والمنتجين الذين يعرضون أجود أنواع المانجو الطازجة من مختلف مزارع المحافظة، كما يصاحب السوق عروض موسيقية حيّة تبدأ من الساعة السابعة مساءً وتستمر حتى الحادية عشرة ليلًا، في أجواء احتفالية مفتوحة للجمهور.

وفي تمام الخامسة والنصف مساءً، تنطلق مسيرة “موكب المانجو” من شارع محمد علي، وتشمل عروضًا موسيقية واستعراضات فنية وفعاليات رياضية تجوب الشارع الرئيسي بمشاركة الفرق الفنية والرياضية في المحافظة، لتقدم للجمهور مشهدًا استعراضيًا يعكس روح المهرجان ويضفي طابعًا احتفاليًا فريدًا على المدينة.

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية خاصة لكبار الزوار تحت عنوان “VIP Mango Bazaar”، وذلك في القرية الأولمبية، وتبدأ فعالياتها من السابعة مساءً حتى منتصف الليل. وتشمل الفعالية تذوق أنواع نادرة ومميزة من المانجو، والتعرف على الأصناف عالية الجودة التي تُنتجها المحافظة، وسط أجواء راقية وتنظيم مميز.

ويأتي مهرجان المانجو ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة الإسماعيلية للترويج لمنتجاتها الزراعية وتنشيط القطاع السياحي، من خلال تقديم فعاليات متنوعة تدمج بين الترفيه والثقافة والهوية المحلية. كما يمثل المهرجان فرصة حقيقية لدعم صغار المزارعين وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم على مستوى أوسع.

وأكدت المحافظة، في بيان رسمي، أن مهرجان المانجو 2025 سيكون بمثابة احتفال شعبي كبير يليق بتاريخ الإسماعيلية الزراعي، ويعكس مكانتها الرائدة في إنتاج المانجو على مستوى الجمهورية.

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