الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تشهد شواطئ الإسكندرية، على مدار يومين، سلسلة من الفعاليات الترفيهية والفنية تنظمها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق ذكرى جلاء آخر جندي إنجليزي عن المدينة في 26 يوليو 1956.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة، تبدأ الفعاليات صباح غدِِ السبت، على شاطئ المندرة العام، المخصص بالمجان للجمهور، بأنشطة رياضية وتمارين بدنية مفتوحة، تليها عروض بحرية ومسابقات رياضية على شاطئ ستانلي في تمام العاشرة إلا ربع، وسط حضور جماهيري متزايد من المصطافين وأبناء المدينة.

وتُختتم الفعاليات بأمسية غنائية تقام في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على شاطئ البوريفاج، يحييها الفنان ياسر عمر بمشاركة فرقة "ورقة التوت" التابعة لمكتبة الإسكندرية، في أجواء طربية مفتوحة لكل رواد الشاطئ.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن خطة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتنشيط الشواطئ العامة، وربط المناسبات الوطنية بمواقع الاصطياف الصيفية، بهدف إتاحة أجواء احتفالية آمنة ومتنوعة للمواطنين.