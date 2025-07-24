من زفة إلى جنازة.. رصاصة العريس قتلت "رمانة" في فرح بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شيّع أهالي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، في مشهد جنائزي مهيب، جثمان الشاب عبد الرحمن إبراهيم سعيد حميدي، الشهير بـ"رمانة"، الذي راح ضحية رصاصة طائشة أطلقها عريس خلال احتفاله بزفافه.

وكانت مديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا من مركز شرطة القرين يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في إحدى حفلات الزفاف.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة العثور على جثمان الشاب، وأكد شهود عيان أنه أصيب برصاصة طائشة خرجت من سلاح ناري كان يحمله العريس احتفالًا بزفافه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العريس المتهم بإطلاق النار، وجرى اقتياده إلى مركز الشرطة، حيث تم التحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات. وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي المدينة الذين ودّعوا الشاب بكلمات طيبة ومؤثرة، وسط أجواء من الصدمة لما آلت إليه فرحة تحولت إلى مأساة.