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بآلة حادة على رأسه.. مقتل مراكبي حاول حماية مرسى أسوان من المتعاطين

10:40 م الأربعاء 23 يوليه 2025

إسعاف أرشيفية

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أسوان - إيهاب عمران:

لقى "مراكبي" مصرعه في مشاجرة مع مجموعة من الشباب بكورنيش النيل في أسوان، إثر تلقيه ضربة قاتلة على الرأس بآلة حادة، بعدما حاول منعهم من تعاطي المواد المخدرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان، بورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة في أحد المراسي على كورنيش النيل، أسفرت عن مقتل أحد العاملين في المراكب النيلية.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى "محمد المراكبي"، ووقعت مشادة بينه وبين مجموعة من الشباب كانوا يتعاطون مواد مخدرة في المرسى، حاول على إثرها طردهم من المكان، إلا أن أحدهم اعتدى عليه بآلة حادة، ما تسبب في إصابته بجرح بالغ في الرأس أودى بحياته في الحال.

وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين وجاري ضبطهم، وتحرير محضر بالواقع، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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