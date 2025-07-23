لتأهيل 5000 متدرب.. ختام فعاليات الأمن السيبراني بجامعة أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

اختتمت جامعة أسوان فعاليات البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار المبادرة الوطنية، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وبمشاركة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة: "إن البرنامج يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الآمن، ويستهدف تدريب أكثر من 5000 متدرب في 10 محافظات، موزعين على ثلاث مراحل: 2000 طالب من الفئة العمرية 10–17 عامًا، 2000 طالب جامعي، 1000 خريج، وذلك لإعداد كوادر شابة قادرة على التصدي لتحديات الفضاء السيبراني".

وأشار "نصرت" إلى أن هذه النسخة تميزت بشراكة نوعية بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال مشاركة شركات عالمية كبرى مثل Google Cloud Security، وPalo Alto Networks، وTrellix، وF5، تحت إشراف الشريك التقني الرسمي شركة MCS، وهو ما يعكس التقدم النوعي لمصر في هذا المجال.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في تقدم مصر إلى قائمة أفضل 12 دولة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، في إنجاز يُحسب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال ممثل شركة MCS إن الأكاديمية تمثل منصة استراتيجية لصقل مهارات النشء والشباب، مؤكدًا: "نحن نغرس ثقافة الوعي الأمني في الأجيال القادمة، وفق أعلى المعايير الدولية، لأن بناء الإنسان هو الأساس لحماية الفضاء الرقمي."

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من المشاركين والمدربين، وسط إشادة كبيرة بمستوى التنظيم والمحتوى التدريبي المتقدم.