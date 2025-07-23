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تنظيم مؤتمر إرشادي لطلاب الثانوية العامة لتحديد مسارهم الجامعي بالبحيرة

05:52 م الأربعاء 23 يوليه 2025

طلاب الثانوية العامة ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

تنظم محافظة البحيرة، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وجامعة دمنهور، مؤتمر "اختر كليتك"، صباح الأحد المقبل، بمجمع دمنهور الثقافي، في تمام الساعة التاسعة.

يستهدف المؤتمر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بهدف توعيتهم بنظم الدراسة الجامعية المختلفة، والتعريف بالأقسام والتخصصات والبرامج المتاحة بكل كلية، فضلًا عن الفرص المهنية المتاحة بعد التخرج.

ويشارك في المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين وممثلي الكليات، لتقديم الإرشاد الأكاديمي من خلال لقاءات مباشرة، تساعد الطلاب على اختيار التخصص الأنسب لقدراتهم وميولهم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المؤتمر يأتي ضمن جهود المحافظة لتأهيل الشباب علميًا ومهنيًا، وتمكينهم في إطار رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة جاكلين إلى أن البحيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب وتسعى؛ لتوفير بيئة محفزة تُمكّنهم من بناء مستقبلهم على أسس علمية واضحة.

ودعت المحافظ طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى حضور المؤتمر، والاستفادة من الجلسات والفعاليات التي تقام على مدار اليوم.

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مؤتمر إرشادي لطلاب الثانوية العامة محافظة البحيرة مكتبة الإسكندرية وجامعة دمنهور مؤتمر اختر كليتك طلاب الثانوية العامة
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