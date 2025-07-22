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كاد يلتهم خطوط إنتاج حديثة.. إخماد حريق بمصنع في السخنة

06:58 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

أرشيفية

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السويس - حسام الدين أحمد:


في عملية سريعة حالت دون وقوع خسائر مادية فادحة، تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من السيطرة على حريق اندلع، اليوم الثلاثاء، داخل مصنع قيد الإنشاء بالمنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة.


وقد ساهمت الاستجابة الفورية في حماية استثمارات ضخمة متمثلة في آلات وخطوط إنتاج جديدة، ما يسلط الضوء على جاهزية خدمات الطوارئ في واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في مصر.


وأكدت السلطات عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث، الذي كان من الممكن أن يتطور إلى كارثة أكبر لولا كفاءة فرق الإطفاء.


تفاصيل الاستجابة والاحتواء


بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من موقع مصنع "كادي للملابس الجاهزة"، وهو مشروع لا يزال في مرحلة الإنشاء.


كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في "كرفان" - وهو عبارة عن مقصورة إدارية أو سكنية مؤقتة تُستخدم عادة في مواقع البناء - داخل حرم المصنع.


حاصرت فرق الإطفاء النيران وتمكنت من عزلها وإخمادها قبل امتدادها إلى الهيكل الرئيسي للمصنع، الذي يضم وحدات خطوط الإنتاج والماكينات الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا.


استئناف العمل وتقييم الموقف


عقب إخماد الحريق وتأمين الموقع بالكامل، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة للشروع في التحقيقات ومعرفة أسباب اندلاع النيران.


رفعت فرق العمل آثار الحريق، مما سمح للمهندسين والفنيين باستئناف أعمال التركيبات مباشرة، في دلالة على محدودية الأضرار والحرص على عدم تعطيل الجدول الزمني للمشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، التي تعد محورًا لوجستيًا وصناعيًا حيويًا لجذب الاستثمارات العالمية.




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حريق مصنع السويس المنطقة الصناعية العين السخنة
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